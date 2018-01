Leopold II is weer terecht 00u00 0

Het borstbeeld van Leopold II dat midden vorige week door activisten van zijn sokkel gehaald werd in het Dudenpark in Vorst is teruggevonden in datzelfde park. Ondertussen staat er een replica op de sokkel. Een kunstenaar maakte namelijk een beeld uit verscheidene graansoorten (foto). Het waren activisten van het collectief Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial die het borstbeeld in de nacht van woensdag op donderdag van zijn sokkel verwijderden. Afgelopen weekend vond de parkwachter het beeld in het struikgewas. Op het eerste gezicht is het niet beschadigd, al zal het wel grondig onderzocht worden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Verwacht wordt dat het binnen één à twee maanden weer op zijn plaats staat. (RDK)

