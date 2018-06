Leonardtunnel dicht door afbrokkelende dakplaat 16 juni 2018

Na de Brusselse tunnels zijn er nu ook problemen met betonrot in de Leonardtunnel op de Brusselse ring. Bij een inspectie in de nacht van donderdag op vrijdag bleek de dakplaat beschadigd. Uit veiligheidsoverwegingen werd onmiddellijk beslist om de tunnel in beide richtingen te sluiten. De verkeerschaos was niet te overzien. De komende maanden vinden tijdelijke herstellingen plaats. Omdat dit 's nachts zal gebeuren, zal de hinder voor het verkeer beperkt zijn. Een totale renovatie staat in 2022 gepland. In Brussel worden momenteel ook drie tunnels aan het Reyerscomplex gerenoveerd nadat betonrot ontdekt werd. En binnen twee weken gaat ook de Leopold II-tunnel voor twee maanden dicht voor herstellingswerken. (RDK)

