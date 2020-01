Exclusief voor abonnees Leonardo DiCaprio redt drenkeling 10 januari 2020

00u00 0

Een Frans bemanningslid van een cruiseschip zal zich zijn avontuur op zee nog lang herinneren. Hij werd uit de golven gered door niemand minder dan filmster Leonardo DiCaprio (45). De acteur verbleef samen met zijn vriendin Camila Morrone en enkele andere vrienden op een gehuurde boot nabij het eiland St. Barts om er het nieuwe jaar in te zetten. Toen ze hoorden dat een man overboord was gevallen van een cruiseschip, gingen ze meteen op weg om hulp te bieden. Het slachtoffer, een Frans bemanningslid van het schip, zou al elf uur lang hebben rondgedobberd toen hij door DiCaprio en zijn gezelschap werd gevonden. "De medewerker was overboord gevallen na een lange nacht waar te veel alcohol aan te pas kwam", klinkt het. "Waren ze enkele minuten later gearriveerd, dan was hij wellicht verdronken."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis