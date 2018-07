LEO VAN DER ELST "Dit is niet het eindpunt" 07 juli 2018

"Allez, we staan in de halve finale. (lacht) Fantastisch. Ik denk dat het hele land wat getrild heeft. Super-, super-, superspannend was het. Gewéldige match. Om door te stoten in zo'n toernooi heb je drie dingen nodig. Eén: een portie geluk. Twee: je moet zelf kunnen scoren. En drie: je keeper moet echt goed zijn. Aan die drie voorwaarden is voldaan. Ook gisteren. Want we hebben allesbehalve een slecht Brazilië gezien. Maar eerlijk: als je mij vraagt om te kiezen tussen Neymar of Hazard, neem ik altijd onze kapitein. Wat die heeft getoond, was formidabel. Als Neymar 222 miljoen gekost heeft, is deze Hazard er nog een pak meer waard."

