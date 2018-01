Leo heeft nieuw lief, en jawel: ze is half zo oud als hij 00u00 0

Leonardo DiCaprio (43) heeft nog maar eens een bloedmooi model aan de haak geslagen. En hij krijgt er een interessante schoonfamilie bij: het 20-jarige model Camila Morrone is de dochter van Lucila Solá, de vriendin van Al Pacino. Liefde voor oudere acteurs zit duidelijk in de familie: Camila's moeder is 38, terwijl Pacino al 77 is. Het is ook lang niet de eerste keer dat DiCaprio uitgaat met een topmodel of actrice die een stuk jonger is dan hij: onder anderen Nina Agdal (25), Erin Heatherton (28), Toni Garrn (25), Blake Lively (30) en Bar Refaeli (32) gingen Camila voor. Hoe lang de twee al aan het daten zijn, is niet geweten. Hoe lang het dit keer zal duren, evenmin. (EDA)

