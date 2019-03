Exclusief voor abonnees Lente wordt warm en droog 28 maart 2019

Hoewel weerspecialisten zich doorgaans niet aan langetermijnvoorspellingen wagen, is de Franse weerdienst ervan overtuigd dat de maanden april, mei en juni warmer en droger zullen zijn dan normaal. En dat geldt voor een groot deel van Europa, inclusief België. Volgens Météo-France zijn de weermodellen vrij consistent waardoor de dienst uitzonderlijk vrij ver vooruit durft te kijken. Ook oud-weerman Eddy De Mey bevestigt op zijn blog dat álle modellen in dezelfde richting wijzen wat temperatuur betreft. "Natuurlijk kan er al eens een koudere week tussen zitten, zoals begin volgende week, maar in zijn geheel mogen we een warmere lente verwachten."

