Lente is al (een beetje) in het land 12 januari 2019

De eerste tekenen van de lente zijn in het land. De zachte temperaturen van de voorbije weken zorgen ervoor dat sommige Japanse kerselaars al volop in bloei staan. Onder meer deze straat in het Antwerpse Borgerhout kleurde gisteren al mooi roze. "De Japanse sierkers - de Prunus serrulata, of in Vlaanderen de Japanse kerselaar genoemd - is sowieso één van de eerste die bloeit", zegt Maurice van Dyck van Boomkwekerij Arbor. "Maar dan nog staan deze bomen uitzonderlijk vroeg in bloei. Afhankelijk van de variant - er zijn er wel een 30-tal - verwachten we dit pas eind februari, bij goed weer, welteverstaan. Het is nu ook uitzonderlijk zacht, zonder vorstdagen." Bij de boomkwekerij zelf staan de Japanse kerselaars nog niet in bloei. "In een stedelijke omgeving is het altijd 3 à 4 graden warmer dan op de buiten. Dat speelt zeker mee." Voor de sierbomen blijft nachtvorst beter uit, want dan zullen de kleine roze bloemen verdwijnen. (SPK)

