Lenovo Yoga C930 17 november 2018

De Yoga C930 is een prijzige, maar stevige convertible met een scherp 4K-scherm en een net afgewerkte behuizing. De hardware is vlot en de C930 wordt geleverd met een kleine stylus die wordt opgeladen in de behuizing. De geluidskwaliteit uit de draaibare soundbar ontstijgt die van de gemiddelde laptop niet, maar biedt door het meedraaien wel een goede verstaanbaarheid. De behuizing is helaas kwetsbaar in de presentatiemodus door het ontbreken van rubbers. De accuduur bedraagt zeven en een half uur tijdens browsen, wat voor een laptop met 4K-scherm niet onaardig is.

