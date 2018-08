Lenovo Yoga 530 GOEDGEKEURD DOOR tweakers 04 augustus 2018

Lenovo's Yoga 530 volgt de Yoga 520 op en is in zijn nieuwe gedaante dunner en een stuk lichter geworden. Dat mocht ook wel, want de Yoga 520 was vrij lomp. De nieuwe convertible is sneller dan zijn voorganger, maar kan in sommige tests de concurrentie nog niet bijbenen. De behuizing is nog altijd stevig en heeft de vingerafdrukscanner op de juiste plek zitten. De wifi-chip is verouderd en vinden we niet echt passen in een laptop van deze prijs. De accuduur is iets korter dan bij zijn voorganger, maar over ruim negen uur kunnen we nog steeds niet klagen.

