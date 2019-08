Exclusief voor abonnees Len Van Eeckhout stopt met wielrennen 22 augustus 2019

Wielrennen beloften

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel. Len Van Eeckhout stopt met wielrennen. De Lennikenaar lag vorig seizoen in de lappenmand en kon moeilijk zijn oude niveau terugvinden. In de toekomst wil Van Eeckhout zich met veel enthousiasme richten op de paardensport. Dit seizoen stond Van Eeckhout slechts twaalf keer aan de start van een wielerwedstrijd.

