Exclusief voor abonnees LeMond zondag blikvanger in Champions Cycle Tour 06 juli 2019

00u00 0

Greg LeMond is zondag op de Muur van Geraardsbergen dé grote publiekstrekker in de tweede editie van de Champions Cycle Tour, een organisatie van ex-profs Rudy Pevenage, Laurenzo Lapage en Ronald Rebry. Een 25-tal ex-wielervedetten rijden, elk als kopman van een team van acht, een tocht van ongeveer 90 kilometer door de Vlaamse Ardennen. Naast LeMond sieren ook Zoetemelk, Bugno, Basso, Cipollini en Breukink de affiche. Van eigen bodem tekenen onder meer De Muynck, Van Impe, Van Linden, De Wolf, De Wilde, Bruyneel, Van den Broeck, Leif Hoste, Mattan en veldrijdster Jolien Verschueren present. De 'sterren' worden om 9u30 voorgesteld aan taverne 't Hemelrijck en trekken om 10u op pad. Onderweg wordt twee keer halt gehouden voor bevoorrading: in Brasserie d'Hoppe in Vloesberg en in De Vierklaver Kippekroeg in Zottegem. Finishen doet het bonte gezelschap tussen 15u30 en 16u30. Voor en na de fietstocht is er mogelijkheid om foto's te nemen of een gesigneerd aandenken te bekomen en kan ook de ploegentijdrit van de Tour live op groot scherm worden gevolgd. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de 'Stichting Tegen Kanker'. "Vorig jaar haalden we om en bij de 7.000 euro op", brengt Pevenage het succes van de eerste editie even in herinnering. (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis