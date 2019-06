Exclusief voor abonnees Leko zeven uur lang geconfronteerd met "verzinsels" Veljkovic 28 juni 2019

Het is oorlog tussen Ivan Leko en zijn voormalige makelaar Dejan Veljkovic. Gisteren is de ex-coach van Club Brugge voor de tweede keer ondervraagd in het kader van de miljoenenfraude in het Belgisch voetbal. Zeven uur lang werd hij geconfronteerd met wat Veljkovic over hem verklaard heeft. Namelijk dat hij de trainer in het zwart betaalde om zijn spelers bij Brugge te kunnen stallen. "Ik weet niet waar Veljkovic die verzinsels opgeraapt heeft. Het is je reinste onzin", zegt Leko's advocaat Walter Van Steenbrugge. En dan kreeg zijn cliënt nog geen enkele vraag over de bewering van Veljkovic dat hij Leko ook centen toeschoof om zijn voetballers op te stellen. "Er is een grens overschreden. Dit is 'operatie beschadiging'", aldus nog Van Steenbrugge. (BJM)

