Leko "We zullen top zijn"

Er moet al veel gebeuren om Ivan Leko uit zijn kot te lokken. Buitenstaanders zullen hem niet doen twijfelen, laat staan Hein Vanhaezebrouck. Gezond zenuwachtig zijn is het enige wat hij zichzelf toelaat. En in het verleden leeft hij al helemaal niet. "Die 5-0 tegen Anderlecht in december is misschien het mooiste wat we dit seizoen al hebben gepresteerd, maar dat betekent niets voor zondag", klonk het op zijn persconferentie. Al rekent hij wel weer op winst. "Ik geloof dat wij beter zijn dan Anderlecht. En dat zeg ik met het nodige respect. Want ze hebben goede spelers en een goede trainer. Maar als wij op ons best zijn, dan zijn we beter. Zo hebben we ons ook voorbereid, met genoeg vertrouwen in onszelf. We zijn er klaar voor."

