Leko volgt bij Al Ain Garrido op

De komende twee seizoenen gaat Ivan Leko aan de slag bij Al Ain, in Abu Dhabi. De voormalige trainer van Club Brugge komt er terecht bij de succesvolste club uit de Verenigde Arabische Emiraten: met 19 landstitels is Al Ain er recordhouder, maar het voorbije jaar werd het pas vierde. Leko werd ook gelinkt aan RC Genk en Antwerp, maar het wordt dus een avontuur in de woestijn. Bij Al Ain volgt Leko een andere ex-coach van Club Brugge op: Juan Carlos Garrido. (JH)

