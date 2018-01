Leko verwelkomt nieuwkomers 00u00 0

Het was een komen en gaan gisteren in het Brugse spelershotel. Het begon al 's morgens vroeg toen Saulo Decarli in allerijl het hotel verliet. Op zoek naar de eerste vlucht richting Zwitserland waar zijn vrouw op bevallen stond. Amper een paar uur later arriveerde Ivan Tomecak. Vlotjes de 400 km overbrugd die de winterkampen van Club en KV Mechelen scheiden. En nog een paar uur later was het de beurt aan Krépin Diata om zijn opwachting te maken. De Senegalees werd vorige week overgenomen van het Noorse Sarpsborg en zal de winterstage volmaken bij Club. Overigens zakte naast de commerciële partners ook het Brugse bestuur af naar Sotogrande. Voorzitter Bart Verhaeghe en bestuurslid Jan Boone trotseerden de gietende regen om een training bij te wonen, terwijl general manager Vincent Mannaert in het spelershotel bleef om sportieve zaken af te handelen. (WDK)

