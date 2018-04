Leko: "Verwacht een sterk Club" 27 april 2018

Rekenen wil hij niet meer doen, maar geloven doet Ivan Leko des te meer. In de titel uiteraard, maar ook in winst in Genk. Voor de bijgelovigen onder ons: Club heeft al zeven matchen niet meer verloren op vrijdag. Voor de statistici onder ons: het is al van september 2014 geleden dat Club nog eens punten kon rapen in Genk en het is al van februari van dat jaar geleden dat het er nog eens kon winnen. Het is allemaal niet aan Leko besteed. "We moeten niet focussen op het verleden. Het is aan ons om daar te proberen spelen als was het een thuismatch, met dezelfde grinta en ambitie. Ik herinner me dat iedereen voor het seizoen zei dat Genk beter was dan Club. Dat betekent dat die ploeg gemaakt was om kampioen te spelen of toch minimum in de top drie te eindigen. Maar toch hebben we in de reguliere competitie 23 punten meer gepakt dan Genk. Dat zegt toch iets. Namelijk dat wij sterk genoeg zijn om op elk veld in België iets te halen. Ik verwacht ook een sterk Club." (WDK)

