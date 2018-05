Leko trots op Oranje-international Vormer: "Bij de besten in Europa" 19 mei 2018

Dat bondscoach van Oranje Ronald Koeman Ruud Vormer voor het eerst opnam in zijn selectie, stemt Ivan Leko tevreden. De coach van Club meent dat zijn aanvoerder op basis van zijn 13 goals en 17 assists tot de top in Europa behoort: "Met zijn cijfers is hij bij de besten in Europa", aldus de Kroaat gisteren. "Zijn selectie is dik verdiend en fantastisch voor heel Club Brugge. Eerst de Gouden Schoen, nu die selectie. Ik ben heel trots, maar ben dat ook op de andere jongens. Hans Vanaken is Profvoetballer van het Jaar, Wesley de Belofte, terwijl jongens als Limbombe, Mechele en Cools bevestigd hebben." En ook Leko zelf viel maandag in de prijzen: "Coach van het Jaar? Het is een cliché, maar dat is de verdienste van ons hele team. De synergie tussen de trainers, de medische staf en de spelers was fantastisch." (TTV)

