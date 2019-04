Exclusief voor abonnees Leko recupereert POULAIN 08 april 2019

Zes op zes en dus hoeven er bij Club geen wijzigingen verwacht te worden. Niets wijst erop dat Leko spelers rust moet gunnen tegen Standard. Wesley incasseerde in Anderlecht een pijnlijke trap tegen het onderbeen, maar ook hij is speelklaar. Benoit Poulain keert terug in de selectie - de centrale verdediger is hersteld van een blessure aan de achillespees. Vlietinck en Nakamba zijn op de weg terug. Voor hen komt de match van vanavond evenwel nog te vroeg. Ook Rezaei moet toekijken. De aanvaller haakte deze week af met een lichte blessure. (TTV)