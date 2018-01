Leko: "Op naar Antwerp" 00u00 0

Ivan Leko was vanzelfsprekend tevreden met de kwalificatie. "Mijn spelers toonden een enorme drive, veel passie en ambitie. Charleroi is nochtans een goede ploeg, maar we lieten ze niet in hun spel komen. Dat moeten we nu doortrekken naar komende zondag tegen Antwerp."