Leko: "Cools, Limbombe en Mechele kunnen mee naar WK" 23 januari 2018

00u00 0

Ivan Leko was te gast in Extra Time op Canvas gisterenavond. Hij deed er een opmerkelijke uitspraak op de vraag welke Belgen er van hem meemogen naar het WK in Rusland. "Cools en Limbombe zijn echt goed bezig. Maar ook Mechele wetende dat België problemen heeft in de defensie. Hij is voor mij de beste verdediger in België in het verdedigende aspect."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN