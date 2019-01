Leko pareert kritiek "Wél voldoende steun voor Wesley" 26 januari 2019

Na de zeperd tegen Charleroi kwam de kritiek op Ivan Leko en diens veldbezetting uit alle hoeken. Gisteren ging de Kroaat in de verdediging. "Het lag niet aan onze tactiek, want tegen Standard en Antwerp hebben we drie en vijf keer gescoord in dezelfde formatie." Tegen Standard speelde Club met dezelfde ploeg als vorige zondag, tegen Antwerp speelde Schrijvers wél in steun van Wesley. "Ook nu tegen Charleroi was het de bedoeling om met zes mensen aan te vallen. Mét Vanaken, Vormer, Amrabat, Dennis en Mata. Er was voldoende steun voor Wesley. 't Was eerder een gebrek aan présence in offensief opzicht dan een falen van onze tactiek." Dat Wesley te weinig goals maakt, geeft Leko dan wel weer toe. "Dat is een feit, maar toch is hij enorm belangrijk voor ons. Hij heeft een profiel dat in Europa heel interessant is, maar scoort inderdaad te weinig. Wél is hij nu 30% beter dan vorig jaar: hij voetbalt beter, denkt collectiever en is meer in beweging." Benieuwd of Leko het zondag opnieuw aandurft zonder tweede spits. De kans is groot dat Schrijvers in Oostende wél zal starten. (TTV)

