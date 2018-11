Leko op zijn hoede: "Dit is een finale" 23 november 2018

"De match tegen Zulte Waregem is een finale", neemt Ivan Leko de komst van Essevee wel heel ernstig. De bezorgdheid van de coach heeft veel te maken met de manier waarop Club Brugge in september en oktober uit de interlandbreak kwam. Eerst raakte Club pas in de 97ste minuut voorbij Lokeren (2-1), daarna liet het thuis tegen Waasland-Beveren (1-1) punten liggen. Twee keer vlak voor een Champions League-match, zoals dat ook nu het geval is: "We willen dit geen derde keer meemaken en zijn dus nog niet bezig met Dortmund. Na die twee slechte ervaringen nemen we deze match héél serieus." Bij Club moet Vormer uitkijken voor een vijfde gele kaart, wil hij de topper tegen Standard van volgende week niet missen. De Nederlander speelt zijn 150ste competitiematch in België. (TTV)

