Leko: "Op deze manier grote problemen in play-off 1" 05 maart 2018

00u00 0

Opvallend: door de mindere resultaten van de afgelopen maand is het discours van Leko veranderd. "We willen absoluut winnen vanavond. Met of zonder goed voetbal", klonk het op voorhand. Om maar te zeggen dat ook de Kroaat de druk al wat begon te voelen. Dat goede voetbal kreeg hij, dat winnen ging een stuk moeizamer. Pas tien minuten voor tijd zorgde Limbombe voor de verlossing en dan nog was het bibberen tot het einde.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Leko

Limbombe

sportdiscipline

voetbal

sport