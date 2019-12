Exclusief voor abonnees Leko ontslagen bij Al Ain 23 december 2019

Het avontuur van Ivan Leko (41) in de Emiraten is voorbij. Al Ain besliste dit weekend om de samenwerking met de voormalige kampioenstrainer van Club stop te zetten. De Kroaat was er sinds deze zomer aan de slag en had er een contract tot 2021. Al Ain stond na tien duels nochtans vierde in de Arabian Gulf League, maar de laatste weken liep het stroever met slechts drie zeges in negen partijen. Die dip kwam Leko duur te staan en de nederlaag tegen Al Dhafra (2-1) was er te veel aan. Na Oud-Heverlee Leuven (2014), Sint-Truiden (2016-2017) en Club Brugge was Al-Ain de vierde trainersopdracht voor Leko. (VDVJ)