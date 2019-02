Leko na incident met Vormer: "Met Ruud gaat het fantastisch" 09 februari 2019

Het tegendeel zou verbazen, maar Ivan Leko beweerde gisteren dat het incident met Ruud Vormer vijf dagen na de feiten volledig is uitgeklaard. De Kroaat had een goed gesprek met zijn aanvoerder, die zondag tegen AA Gent zijn ongenoegen liet blijken toen hij naar de kant gehaald werd. "Met Ruud gaat het fantastisch", grijnsde Leko gistermiddag. "We hadden een goed individueel gesprek. Wat er gezegd is, blijft intern. Ach, in voetbal kan zoiets gebeuren. Ruud en ik werken 20 maanden samen en hebben heel mooie dingen gedaan. Onder mij heeft hij de Gouden Schoen gewonnen en is hij kampioen geworden. En nog met Ivan Leko heeft hij een nieuw contract getekend." Afwachten of 'Ivan Leko's Bruges Army' de coach anders dan vorige week ten volle zal steunen: "Dat mag ik toch hopen, ja. Ik vond de reactie van het publiek heel jammer, maar ik heb er begrip voor. Zij zijn emotioneel en weten hoe belangrijk Ruud is. Ze wisten ook niet wat ik wist, namelijk dat hij die week nauwelijks getraind had. Voor mij is dit alvast achter de rug."

