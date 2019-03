Leko: "Moeskroen is geen Barcelona" 16 maart 2019

"Chapeau voor Moeskroen en wat ze hebben gepresteerd", is Ivan Leko op zijn hoede voor de komst van 'Les Hurlus'. "Ze wonnen op Genk en Gent en pakten een punt op Standard. Maar we moeten er geen FC Barcelona van maken. Club Brugge is thuis altijd favoriet. Na Nieuwjaar hebben we in eigen huis drie keer punten verloren. We zullen honderd procent klaar zijn." Zoals aangekondigd selecteert Leko behoudens ongelukken Danjuma opnieuw. De coach bevestigde ook dat Mechele ondanks vier gele kaarten achter zijn naam gewoon zal spelen: "We willen niet rekenen. Brandon speelt." Samen met Vanaken werd de verdediger opnieuw geselecteerd voor de Rode Duivels. "Daar ben ik enorm trots op. Brandon is helemaal fit, anders had hij niet gespeeld in Eupen. Dat die interlandbreak voor hem op een slecht moment komt, geloof ik niet." (TTV)

