Leko: "Ik ga niet rekenen" 31 maart 2018

De mindere resultaten van de voorbije maanden, de druk die andere ploegen bij Club proberen te leggen, het feit dat blauw-zwart de eerste vier speeldagen telkens pas als laatste in actie komt, de moeilijke 'terugronde' met drie uitmatchen: het lijkt Ivan Leko allemaal niet te raken. "Dat zijn details, niet belangrijk. Als we opnieuw ons niveau halen, zullen we goed genoeg zijn om ook in de play-offs de meeste punten te halen. Alleen mogen we niet in het verleden leven, dat is het grootste gevaar. We moeten opnieuw bewijzen dat we de beste zijn. Iedereen kan nog vijf tot tien procent beter. Voor de rest ga ik absoluut niet rekenen. Ik ben niet dom, ik weet dat we met 20 of 21 punten kampioen zijn. Maar als je zo begint, verlies je je focus en energie."

