Leko heeft zijn spelers lief 18 februari 2019

Innige knuffel voor Vormer, stevige 'hug' voor Wesley, klinkende zoen voor Schrijvers. Ivan Leko kwam armen en monden tekort om zijn spelers te bedanken voor hun knalprestatie tegen Genk: 3-1. "We hebben laten zien wie de beste ploeg van het land is", jubelde de Club-coach. "Alleen jammer van het resultaat. Het moest eigenlijk 6-1 zijn." Dé boodschap achter al die fysieke liefkozingen, zeker in het geval-Vormer: tonen dat er hoegenaamd niets aan de hand is op Jan Breydel. Crisis? Nee, toch?

