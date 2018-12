Leko heeft les geleerd "Op Sclessin hebben we dom gespeeld" 01 december 2018

Club Brugge parkeerde woensdag met succes de bus in het Signal Iduna Park. Morgen zal het wél moeten aanvallen, wil het winnen van Standard. Al is Ivan Leko na de heenmatch in Luik op zijn hoede: "Op Sclessin hebben we dom gespeeld", herinnert de Kroaat zich de 3-1-nederlaag nog goed. "We wilden open spelen. Als je zoveel ruimte geeft aan Standard, dan betaal je de rekening. Daardoor hebben we verloren. Nu willen we onze voorbereiding beter doen." Club zal ongetwijfeld offensiever spelen dan woensdag, al heeft de succesvolle defensieve aanpak wel iets losgemaakt bij blauw-zwart: "We hebben getoond dat we ook op resultaat kunnen spelen. Toch hopen we het tegen Standard iets anders te doen. Met meer balbezit en hopelijk meer doelkansen." (TTV)

