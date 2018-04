Leko en Sá Pinto maakten het al mee 23 april 2018

4-4 heeft alles weg van een vooroorlogs resultaat, maar zo ver moesten we helemaal niet terug voor eenzelfde uitslag in Club Brugge-Standard. Op 10 december 2006 maakten beide teams er al zo'n spektakelmatch van. En beide trainers waren er toen ook al bij. Ivan Leko zat bij Club Brugge op de bank. Ricardo Sá Pinto viel na 21 minuten in bij de Rouches. Nog bij Club Brugge liepen Genkcoach Clement en Waasland-Beverentrainer Sven Vermant tussen de lijnen. In doel bij Standard stond Olivier Renard, tegenwoordig sportief directeur. Blauw-zwart liep uit tot 3-0 via Balaban (2) en Van Heerden. De Camargo prikte rond het uur tegen. Na de 4-1 van Salou leek Club zegezeker, maar in een doldwaas slot eindigde de wedstrijd alsnog op een gelijkspel. Fellaini kopte op voorzet van Conceiçao de 4-2 binnen. Onyewu maakte het in de slotfase weer helemaal spannend. Uiteindelijk zorgde Ali Lukunku voor het slotakkoord door de 4-4 voorbij Stijnen te werken. Gisteren was het aan Duje Cop om dat nummertje over te doen. (SJH)

