LEKO "Eindstand geeft vertekend beeld" 20 april 2018

00u00 0

Geen euforie bij Leko, hoewel zijn ploeg deze keer wel aan de lopende band scoorde. "Net als we niet slecht waren toen we de voorbije weken verloren, zijn we vanavond niet echt top geweest. Maar natuurlijk ben ik opgezet met het resultaat. De voorbereiding verliep nochtans niet gemakkelijk. Altijd op kop, altijd extra druk en dan plots je voorsprong zien slinken: dat weegt, daar komen twijfels van."

HLN