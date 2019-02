Leko: "Deze grasmat is te slecht" 04 februari 2019

't Is een wederkerend probleem in Jan Breydel. Het speelveld, dat met de regelmaat van de klok aan vervanging toe is. Zeker voor een ploeg die voetbal speelt, is de slechte staat van de grasmat op Olympia geen voordeel. "Deze grasmat is te slecht om goed voetbal te brengen", aldus Leko. "Het is moeilijk, want ze vertraagt het spel. Kijk, ik ben geen greenkeeper. Ik bereid mijn matchen voor en ben niet bezig met het veld. Ik weet niet wie hierover moet beslissen, maar het speelt in ieder geval in ons nadeel." Schrijvers: "Als er één ploeg moest winnen waren wij het. Maar dit veld was heel moeilijk bespeelbaar, Gent zat er overal dicht op in de vele duels." (TTV/ABD)