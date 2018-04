Leko: "Cools was ongelukkig" 23 april 2018

Neen, zijn beste match was het niet van Dion Cools (21). Leko zette hem weer in de basis ten nadele van de 19-jarige Diatta die uitstekend was tegen Charleroi, maar dat pakte niet goed uit. De rechterflank zag sterretjes tegen Edmilson Jr. Bovendien scoorde zijn rechtstreekse tegenstander twee keer. En dat zag ook Leko: "Als jouw directe tegenstander twee doelpunten maakt en beslissend is, dan heb je... pech gehad. (grijnzend) Da's gewoon pech, hè. Maar kom, we moeten niet alles op Cools steken. De wil was er, maar Dion was ongelukkig. Niet vergeten dat hij vorig jaar nog tussen tribune en bank pendelde. Dit is zijn eerste seizoen als titularis. Een jonge speler kan dan goed spelen, maar soms ook slechter. Volgens mij is het ook wat decompressie na zijn recente contractverlenging. Maar vooral, hij speelde tegen Edmilson, die tegen Anderlecht en ons zo beslissend was. Chapeau." (WDK)

