Leko: "Beerschot Wilrijk naar eerste? Graag" 10 maart 2018

00u00 0

Ook Clubcoach Ivan Leko volgt het duel tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk vanavond aandachtig. De Kroaat verzamelde in 2009 dertig wedstrijden voor het toenmalige Germinal Beerschot. "Het is een fantastische club. Ik heb niets dan goeie herinneringen aan die tijd. Of ik hen weer in eerste klasse wil zien? Graag. Een Brugse stadsderby zou voor ons ook interessant zijn, toch gun ik Beerschot Wilrijk de promotie." (TTV)