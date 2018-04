Leko: "Als je niet scoort, kun je niet winnen" 16 april 2018

00u00

Efficiëntie: dat was de rode draad in het betoog van Ivan Leko. Of liever: het gebrek daaraan: "We speelden zeker geen slechte wedstrijd, maar we hadden geen killerinstinct. Het is al drie matchen op rij dat we moeilijk scoren. We zitten aan één goal, een penalty dan nog. Dan wordt het moeilijk om te winnen. In de play-offs gaat het niet om goed voetbal, wel om de punten. Maar het is zeker niet over!"

