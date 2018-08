Leko: "Afwezigheid Wesley zal geen excuus zijn" 10 augustus 2018

00u00 0

Zoals gisteren gemeld geen Wesley in de wedstrijdselectie van Club Brugge vandaag. Na een turbulente week neemt Ivan Leko het zekere voor het onzekere met de Braziliaan, die moet hopen dat zijn schorsing van zes weken vandaag voor het Beroepscomité wordt ingekort: "Het was een moeilijke week voor die jongen", aldus Leko gisteren. "We hebben besloten een goeie, rustige voorbereiding op deze match te maken en niet te moeten rekenen. Iemand anders kan nu zijn kans grijpen. Zo verwacht ik veel van Dennis. Ik reken op zijn flitsen en zijn acties, maar hij is jong en kent niet veel stabiliteit." Toch zal Schrijvers allicht naast Vossen spelen. "We hebben voldoende kwaliteiten, maar niemand met het profiel van Wesley. Het is heel stom wat er gebeurd is en bijzonder jammer voor ons. Dit is een goeie les voor Wesley en Club, maar zijn afwezigheid zal de komende weken geen excuus zijn voor mij." Nadat Wesley aankondigde in Brugge te blijven, was Club niet meteen van plan een vervanger of doublure binnen te halen. "Veel verandert zijn schorsing daar niet aan", gaf Leko mee. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN