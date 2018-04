Lekker weglezen 28 april 2018

De inkt van de Amerikaanse spionagethriller 'Need To Know' ('Wat je niet weet') was vorig jaar nog niet droog, of superster Charlize Theron had de filmrechten al gekocht. Theron zal niet alleen produceren, maar ook de hoofdrol van Vivian Miller vertolken, een CIA-analiste met vier kinderen die per toeval een ontdekking doet die haar hele leven en dat van haar modelgezinnetje op z'n kop zet. Deze thriller berooft je niet van je nachtrust, maar leest wel lekker weg. Helaas ben je hem al even snel vergeten. (CDR)

