Lekker weertje om te kajakken, toch? 19 maart 2018

Hoezo, onmenselijk koud en windkracht 6? Deze kajakker in Oostende ging zaterdagnamiddag onvervaard de strijd aan met de elementen. Op dat moment wees de thermometer -2 graden aan, maar bedroeg de gevoelstemperatuur -10 graden. Doe daar nog windstoten van 70 kilometer per uur, golven tot ruim 1,5 meter hoog en een zeewatertemperatuur van amper 4 graden bij en je weet: niet voor bangeriken. Of voor verstandige mensen, al naargelang hoe je het bekijkt.

HLN

