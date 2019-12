Exclusief voor abonnees Lekker shoppen Hoofdzaken 14 december 2019

De politiek, trouwe lezer van deze bescheiden prachtcolumn, kan even de kerstboom in. Deze felbegeerde ruimte in de grootste krant van het land ga ik thans niet opofferen aan schijnmanoeuvres en schaduwspel, noch aan treurtriomfen, in binnen- noch buitenland. Die analyses leest u elders in deze krant, en terecht, geschreven door mensen die er bovendien wel verstand van hebben. Ik sta doorgaans als een rund naar zulke gebeurtenissen te gapen en verzin dan een mottige kwinkslag of twee om mijn stuitende onwetendheid ter zake zo goed mogelijk te verhullen. Soms lukt dat. Vandaag niet. De emmer der mottige kwinkslagen is even leeg. Laten wij hier nu dus samen gezellig doen alsof alles goed gaat. Zelfs bij Anderlecht. U en ik, wij gaan lekker shoppen. Om cadeautjes.

