Lekker dicht bij elkaar

19 maart 2020

Het is paradoxaal. Om de olympische vlam op te halen, stuurde het organisatiecomité voor de Spelen van Tokio 2020 gisteren een leeg vliegtuig naar Athene - angst voor corona. Maar schrik had het luchthavenpersoneel blijkbaar niet: zij drumden samen op het tarmac om het toestel uit te wuiven. Overigens vond Tokio in extremis een oud-sporter om vandaag in Griekenland de vlam in ontvangst te nemen. Het gaat om de relatief onbekende oud-zwemster Naoko Imoto (43), die toevallig werkt in Griekenland bij Unicef en vandaag een vrije dag heeft. Imoto zal de vlam nadien wel niet vergezellen naar Japan, waar er op de militaire luchtmachtbasis in Matushima een ingekorte en versoberde welkomstceremonie voorzien is. (PJC)

