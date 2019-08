Exclusief voor abonnees Lekke band verknalt feestje Neuville (4de) 26 augustus 2019

00u00 0

In Duitsland heeft Thierry Neuville een gouden kans gemist om de achterstand op WK-leider Ott Tänak te verkleinen. Onze landgenoot zette twee dagen druk op de Est, was de enige die kon volgen, maar een lekke band trok een serieuze streep door de rekening van Hyundai en Neuville. Tänak won in zijn Toyota en Neuville moest het met een vierde stek stellen.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis