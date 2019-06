Exclusief voor abonnees Lekke band houdt Vanbilsen niet tegen in Dwars door het Hageland 22 juni 2019

Een veelwinner is hij niet, Kenneth Vanbilsen. De GP La Marseillaise (2014) en de Omloop van de Fruitstreek (2016), voor de rest toont zijn palmares maagdelijk blank. Gisteren voegde de Cofidis-renner daar Dwars door het Hageland aan toe. Vanbilsen ging solo op 7 km van de finish en hield stand op de lastige slotklim van de Citadel in Diest, een 'leegloper' ten spijt. Niki Terpstra eindigde tweede, Quinten Hermans derde. "Normaal gezien gingen we deze koers niet rijden", aldus Vanbilsen. "Uiteindelijk heb ik de ploegleiding toch kunnen overtuigen om een startplaats aan te vragen. Ik kreeg wel te horen dat ik zou moeten presteren." (LPB)

