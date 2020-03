Exclusief voor abonnees Lekke band houdt Princen van record BK RALLYVANHASPENGOUW 02 maart 2020

00u00 0

De Haspengouw Rally, de eerste BK-manche, is een spektakelstuk geworden. In de laatste meters van de afsluitende chronorit reed de leider en favoriet Kris Princen lek. De Limburger was op weg om alleen recordhouder te worden in Landen met een zesde zege, maar daar besliste een lekke band anders over. "Dit is k*t. De tweede plaats is niet belangrijk, er is maar één plek die telt", aldus Princen aan de finish. "We hebben hard gereden, een mooi duel met Ghislain uitgevochten, maar eindigen op zo'n manier... Het was een stuk slecht onverhard en daar moet het gebeurd zijn. Ik ben doorgegaan tot aan de finish om tweede te worden."

