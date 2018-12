Lekgereden dief steelt wiel 01 december 2018

Bizarre diefstal in Herstal. De bestuurder van een rode Volkswagen Golf parkeerde daar op klaarlichte dag naast een andere Golf, om ervandoor te gaan met één van de wielen van die wagen. Blijkbaar had hij zelf een lekke band opgelopen. Toen het slachtoffer na haar werk in haar auto wilde stappen, trof ze die aan met drie wielen. De feiten werden gefilmd door een collega - die besefte te laat wat er precies gebeurd was.