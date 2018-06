Lek met betalingsgegevens bij Ticketmaster 29 juni 2018

00u00 0

Mensen die tussen september 2017 en 23 juni 2018 een ticket hebben gekocht of proberen te kopen via Ticketmaster, zijn mogelijk getroffen door een beveiligingsincident. Op de site van Ticketmaster UK is schadelijke software gevonden. Die heeft mogelijk persoonlijke of betalingsgegevens onderschept. Het is niet bekend hoeveel Belgen de dupe zijn. Volgens het bedrijf is "minder dan 5 procent van de klanten wereldwijd" getroffen. Mogelijke gedupeerden hebben een mail gekregen. "Als je geen e-mail van ons hebt ontvangen, dan denken wij dat jij op basis van ons onderzoek niet getroffen bent door dit beveiligingsincident", klinkt het. Ticketmaster raadt klanten aan hun rekeningafschriften in de gaten te houden op aanwijzingen van fraude of identiteitsdiefstal.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN