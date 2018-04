Lek in noodkoelsysteem Doel 1 30 april 2018

De reactor van de kerncentrale Doel 1 ligt sinds afgelopen maandag stil door een lek in het nucleair gedeelte. Het gaat niet om een radioactief lek, maar wel om een waterlek in het noodkoelsysteem van de reactor. "Echt gevaar is er nooit geweest maar alle noodsystemen moeten natuurlijk wel feilloos werken, en daarom is beslist de reactor stil te leggen", zegt woordvoerster Nele Scheerlinck. "De bewuste leiding maakt deel uit van een noodsysteem dat pas in extreme rampsituaties ingezet wordt, als ook het backup-koelsysteem zou beginnen te falen." Het gaat om een minuscuul barstje ter hoogte van een lasnaad. Het waterlek zat wel nog onder de limiet die een automatische stop van de reactor zou veroorzaken. Doel 1 zou normaal eind mei sowieso worden stilgelegd voor een periodiek onderhoud en dat tot begin oktober. Er is nu beslist om dat onderhoud te vervroegen zodat de bewuste leiding vervangen kan worden. De einddatum van 1 oktober zou normaal gezien niet in het gedrang komen. (PKM)

