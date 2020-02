Exclusief voor abonnees Lek in leiding, dus brandweer bezorgt bedrijf 4.000 liter water 18 februari 2020

Omdat er zondag een waterlek is vastgesteld in de Heernisse in Diksmuide, moet de brandweer van Diksmuide al zeker één bedrijf bevoorraden. "Het lek is veroorzaakt door slijtage op de waterleiding", bevestigt brandweercommandant Filip Vandenberghe. "De herstellingswerken zouden een paar dagen in beslag nemen. Vandaag (maandag, nvdr) kregen we van één bedrijf een oproep binnen om hen te bevoorraden met vierduizend liter water. Dat is een beperkte hoeveelheid en nodig om het productieproces niet in het gedrang te brengen. Omdat het om een lek in de openbare weg gaat, hoeft het bedrijf de factuur voor dat water niet te betalen. Het is een geval van overmacht. Van andere ondernemingen hebben we nog niets gehoord. De hinder valt al bij al nog mee." (GUS)

