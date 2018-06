Leipzig-talent van antiheld naar matchwinnaar 18 juni 2018

Op basis van het aantal kansen had Peru altijd moeten winnen, maar toch was het Yussuf Poulsen (24) die zich voor Denemarken tot matchwinnaar kon kronen. "Al dacht ik eerst dat ik de antiheld zou worden", straalde de aanvaller achteraf. Dat komt omdat hij voor rust een penalty veroorzaakte, alleen knalde Cueva die voor Peru over. En dus werd Poulsen alsnog de held. Of zeg maar 'Yurary', zoals bij de Tanzaniaanse Deen op zijn shirt staat. Als nagedachtenis aan zijn gelijknamige vader, die aan kanker stierf toen de kleine Yussuf amper vier jaar oud was. Is het die gebeurtenis die zijn karakter staalde? Feit is dat Poulsen een opmerkelijk parcours aflegde met RB Leipzig. Hij arriveerde er in 2013 op het moment dat de Duitsers naar derde klasse promoveerden. Waarna de aanvaller meteen een basisplaats veroverde en die verrassend genoeg ook behield. Dus ook toen Leipzig het seizoen er op meteen naar tweede klasse steeg en het jaar daarna de Bundesliga binnentrad. Een bewijs van zijn talent, zeker omdat hij in oktober 2014 debuteerde bij de nationale ploeg. Een logisch gevolg ook, omdat hij sinds de U16 alle Deense jeugdselecties doorliep. De verwachting was sowieso dat hij niet lang bij Leipzig zou blijven. Het WK kan dat proces alleen maar versnellen. (WDK)

