Leieparel zet deuren open 16 maart 2019

Onder het motto 'kom eens gluren over de muren' zet de Vrije Basisschool Leieparel in Deinze vandaag de deuren open voor het grote publiek. Iedereen is welkom tussen 9 en 12 uur.

