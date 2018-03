Leidster (15) meisjesbende mag instelling verlaten 30 maart 2018

Het 15-jarige kopstuk van de Brugse meisjesbende Zehbi's heeft na vijf maanden de jeugdinstelling mogen verlaten. De tiener krijgt de komende tijd strikte begeleiding en hangt nog steeds een straf boven het hoofd. De zaak zal nog voor de zomer voor de jeugdrechtbank behandeld worden. "Het meisje heeft een positieve evolutie doorgemaakt", zegt het Brugs parket. Voor haar vrijlating werd al een traject op maat uitgestippeld. Het meisje en haar vriendinnen voerden begin dit schooljaar een echt schrikbewind in Brugge. Ze sloegen en bestalen leeftijdsgenootjes. Eén meisje werd zelfs bijna op de sporen geduwd. Vaak filmden de tieners de feiten om ze nadien op sociale media te plaatsen. De stationsbuurt in Brugge is in de tussentijd een pak rustiger geworden. "Er zijn de laatste weken weinig tot geen incidenten gesignaleerd", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). (MMB)

